Участников фотосессии на Мемориале Малая Земля обвинили в хулиганстве

/Происшествия/

Сотрудниками полиции установлены личности граждан, устроивших фотосессию на Мемориале Малая Земля.

В отношении гражданина,1984 года рождения, составлены материалы по ч.2 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), в отношении гражданина 1985 года рождения, составлены материалы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), в отношении гражданки 1986 года рождения, составлены материалы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), все материалы направлены в суд. Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю сообщает, что в следственном управлении по Краснодарскому краю организовано

проведение доследственных проверок по происшествиям, о которых сообщили средства массовой информации. Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Андреем Масловым подчиненным поручено дать всестороннюю юридическую оценку

всем обстоятельствам, изложенным в публикациях. Ход проверок поставлен на контроль в следственном управлении по краю. По результатам будут приняты процессуальные решения.