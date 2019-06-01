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Взрывы на заводе: пострадавших все больше...

В цехе завода в Дзержинске произошла серия взрывов.

В городе Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов на территории завода «Кристалл» — они раздались в цехе по производству тротила. Пострадали в результате происшествия 27 человек — одна женщина находится в тяжелом состоянии. Двое пропали без вести. После взрывов в цеху разгорелся пожар, огонь перекинулся на соседние строения. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

Почти 80 человек обратились за медицинской помощью в результате взрыва в нижегородском Дзержинске, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
"В связи со взрывом на заводе "Кристалл" всего за медицинской помощью обратились 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди обратившихся нет", — говорится в сообщении.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/2019/06/01/12388405.shtml?utm_source=push

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Категория: Новости / Происшествия

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