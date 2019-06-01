В Анапе ведутся поиски несовершеннолетнего жителя Читы

/Происшествия/

Сотрудниками Анапского линейного отдела МВД России на транспорте устанавливается местонахождение Седельникова Данила Александровича 2001 года рождения, постоянно проживающего в городе Чита Забайкальского края.

Заявление о пропаже молодого человека поступило на телефон дежурной части транспортной полиции Анапы 30 мая 2019 года от отца парня.

Известно, что Данил прибыл на железнодорожную станцию «Анапа» поездом «Москва-Анапа» 012П.

Приметы: молодой человек худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, серые глаза, рост 180-185 см.

Иных заявлений о пропаже несовершеннолетних детей в Анапе в Анапский ЛО МВД России на транспорте не поступало.

Транспортная полиция Анапы просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Седельникова Данила, сообщить в дежурную часть по телефону (86133) 3-37-14.

Источник: Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте