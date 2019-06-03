Спасатели совместно с врачами Скорой помогли женщине, получившей травму ноги

/Происшествия/

На выходных спасатели ЮРПСО МЧС России выезжали в горно-лесную местность в районе с. Ореховка.

По словам звонившей в спасотряд женщины, ее знакомая, идя по Ажекской тропе, упала и получила травму ноги, продолжить путь самостоятельно не может. Пострадавшая находится на «Поляне Дружбы», связь там не берет, ждет помощи спасателей.

Доехав до начала экотропы «Ажек», спасатели ЮРПСО совместно с врачом Скорой помощи выдвинулись к месту, где находилась туристка. Обнаружив пострадавшую, медик наложил на поврежденную ногу шину. После чего спасатели на носилках транспортировали 54-летнюю сочинку по тропе к служебному автомобилю и вывезли из горно-лесной местности, передав ее ожидающей в пос. Ореховка бригаде Скорой помощи.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России