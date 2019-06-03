/Происшествия/

Спасатели совместно с врачами Скорой помогли женщине, получившей травму ноги

На выходных спасатели ЮРПСО МЧС России выезжали в горно-лесную местность  в районе с. Ореховка.

По словам звонившей в спасотряд женщины, ее знакомая, идя по Ажекской тропе, упала и получила травму ноги, продолжить путь самостоятельно не может. Пострадавшая находится на «Поляне Дружбы», связь там не берет, ждет помощи спасателей.

Доехав до начала экотропы  «Ажек», спасатели ЮРПСО совместно с врачом Скорой помощи выдвинулись к месту, где находилась туристка. Обнаружив пострадавшую, медик наложил на поврежденную ногу шину. После чего спасатели на носилках транспортировали 54-летнюю сочинку по тропе к служебному автомобилю и вывезли из горно-лесной местности, передав ее ожидающей в пос. Ореховка бригаде Скорой помощи.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Просмотров: 22 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Сотрудники уголовного розыска города Новороссийска задержали подозреваемого в краже

Сотрудники транспортной полиции обнаружили в Анапе пропавшего несовершеннолетнего читинца

Спасатели совместно с врачами Скорой помогли женщине, получившей травму ноги

«Черноморец» завершил сезон победой!

Эльвира Набиуллина: "Граждане теперь имеют возможность при снижении дохода приостановить платежи по ипотеке".

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!