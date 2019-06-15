/Происшествия/

В ИК-11 УФСИН России по Краснодарскому краю пытались передать  снотворное  в сигаретных фильтрах

В результате реализации  полученной оперативной информации сотрудники исправительной колонии №11 (пос. Ахтарский) пресекли  попытку доставки на режимную территорию сильнодействующего лекарственного средства-барбитурат, спрятанного  в сигаретных фильтрах.

В ходе проведения досмотра сумки с продуктами питания, предназначенными для передачи осужденному, отбывающему наказание в ИК-11, в фильтрах сигарет  были обнаружены и изъяты шестнадцать пакетиков с белым кристаллическим веществом.  Дальнейшая экспертиза показала, что это сильнодействующее лекарственное средство-барбитурат.

В отношении гражданки, попытавшейся   передать в исправительную колонию  запрещенное вещество,  составлен протокол об административном правонарушении.  В соответствии со ст. 19.12.КоАП РФ она будет оштрафован на 5 тысяч рублей.  Найденное в  продуктовой передаче  снотворное  конфискуют.

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Категория: Новости / Происшествия

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