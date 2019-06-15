В ИК-11 УФСИН России по Краснодарскому краю пытались передать  снотворное  в сигаретных фильтрах

/Происшествия/

В результате реализации полученной оперативной информации сотрудники исправительной колонии №11 (пос. Ахтарский) пресекли попытку доставки на режимную территорию сильнодействующего лекарственного средства-барбитурат, спрятанного в сигаретных фильтрах.

В ходе проведения досмотра сумки с продуктами питания, предназначенными для передачи осужденному, отбывающему наказание в ИК-11, в фильтрах сигарет были обнаружены и изъяты шестнадцать пакетиков с белым кристаллическим веществом. Дальнейшая экспертиза показала, что это сильнодействующее лекарственное средство-барбитурат.

В отношении гражданки, попытавшейся передать в исправительную колонию запрещенное вещество, составлен протокол об административном правонарушении. В соответствии со ст. 19.12.КоАП РФ она будет оштрафован на 5 тысяч рублей. Найденное в продуктовой передаче снотворное конфискуют.