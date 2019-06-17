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Энергетики продолжают восстановление энергоснабжения в пригороде Новороссийска

Бригады специалистов Юго-Западных электрических сетей (филиал компании «Россети Кубань») продолжают восстановительные работы на оборудовании подстанции «ДСК» в пригороде Новороссийска. Большая часть жизненоважных, социальнозначимых объектов запитаны минувшей ночью при помощи резервных источников энергоснабжения – дизельных генераторов. Продолжается работа по подключению бытового сектора. Причиной технарушения стало повреждение на кабельных линиях (присоединения 2 и 3), которые находятся в обслуживании смежной электросетевой организации «НЭСК-Электросети».

Бригады энергетиков «Россети Кубань» переведены на усиленный режим. Восстановительные работы на питающем центре ведутся в круглосуточном режиме, чтобы в максимально сжатые сроки возобновить подачу энергоснабжения потребителям.

Специалисты обеспечены необходимым оборудованием и материалами для проведения ремонтных работ, мобилизован дополнительный ремонтный персонал компании. Ввод оборудования в работу производится только после устранения всех неполадок и проведения высоковольтных испытаний. Продолжается работа по сборке схем для организации энергоснабжения по резервным схемам.

Обеспечено тесное взаимодействие с органами власти города Новороссийск, региональным подразделением МЧС.

Для информирования населения работает многоканальная горячая линия 8-800-100-15-52(звонок по России бесплатный), а также единый интернет-портал «Светлая страна» (светлаястрана.рф).

Источник: Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети»)

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Категория: Новости / Происшествия

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