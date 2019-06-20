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Обмороки и смерть: как жара подкосила москвичей

Аномальная жара в столице грозит побить столетний рекорд.

Аномальная жара в столице угрожает побить столетний рекорд. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха может подняться до +32°С. В связи с этим в МЧС уже предупредили об опасностях перегрева и попросили соблюдать правила безопасности. Однако избежать инцидентов удается далеко не всегда – москвичи получают тепловые удары и теряют сознание прямо на улице. При этом для некоторых все заканчивается летальным исходом.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/2019/06/20/12427723.shtml?utm_source=push

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Категория: Новости / Происшествия

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