Спасатели и пожарные ликвидировали природный пожар в районе с. Раздольное

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20 июня спасатели ЮРПСО МЧС России оказывали помощь огнеборцам в тушении природного пожара площадью около 400 кв.м. с о тдельными очагами возгорания в районе с. Раздольное.

Прибыв на место, спасатели при помощи мобильной высоконапорной системы пожаротушения автомобиля FORD, а также ранцевых огнетушителей ликвидировали участки открытого горения и пролили участки с тлеющими травой и кустарниками. От ЮРПСО МЧС России было задействовано 13 специалистов.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России