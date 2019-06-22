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Спасатели и пожарные ликвидировали природный пожар в районе с. Раздольное

20 июня спасатели ЮРПСО МЧС России оказывали помощь огнеборцам в тушении природного пожара площадью около 400 кв.м. с о тдельными очагами возгорания в районе с. Раздольное.

Прибыв на место, спасатели при помощи мобильной высоконапорной системы пожаротушения автомобиля FORD, а также ранцевых огнетушителей ликвидировали участки открытого горения и пролили участки с тлеющими травой и кустарниками. От ЮРПСО МЧС России было задействовано 13 специалистов.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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