Задержан табачный магазин на колесах

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Почти 400 блоков сигарет пытался перевезти через российско-абхазскую границу житель г. Сочи.

В четверг, 20 июня 2019 года, на автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни в ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль «УАЗ 3151-01», следующий из Республики Абхазия в Россию.

Инспектор таможни, обративший внимание на подозрительно перекаченные колеса автомобиля, отправил его на осмотр с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, а затем – и на досмотр с привлечением сотрудников кинологического отдела таможни. В результате в автомобиле была обнаружена табачная продукция с сокрытием.

В четырех шинах автомобиля было спрятано 396 блоков сигарет (3960 пачек, 79200 штук). Водитель, житель города Сочи, пояснил, что товар предназначался для реализации на территории России. На табачную продукцию и автомобиль наложен арест, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

С начала 2019 года Сочинской таможней изъято более 4000 блоков сигарет, незаконно перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. За аналогичный период прошлого года изъято более 200 блоков сигарет.

Источник: пресс-служба Сочинской таможни