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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Горячем Ключе

23 июня около 15:55 в дежурную часть Отдела МВД России по г. Горячий Ключ поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием четырёх автомобилей, произошедшее на трассе ФАД М-4 «Дон».

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля BMW X5, двигаясь по федеральной автодороге, на 1407 километре выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направление автомобилем Hondaи автомобилем Hyundai. От удара, автомобиль Honda отбросило на стоящий на обочине автомобиль Лада Приора.

В результате ДТП на месте госпитализированы с травмами различной степени тяжести 9 человек, среди которых двое несовершеннолетние.

По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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