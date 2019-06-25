Спасатели подняли из обрыва пострадавшего в ДТП автомобилиста

/Происшествия/

23 июня в 2 часа ночи в ЮРПСО МЧС России через диспетчерскую службу «112» поступило сообщение о том, что на автодороге Дагомыс - Солохаул водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел за пределы трассы в глубокий обрыв.

По словам очевидца, из-за темноты не было видно, где автомобиль находится и сколько в нем человек, спуститься вниз самостоятельно не представлялось возможным.

Спасатели Южного РПСО выехали на место происшествия, обнаружили в овраге глубиной около 100 метров автомобиль и водителя, который находился рядом с транспортным средством. Сотрудники МЧС подняли 33-летнего сочинца из обрыва и передали врачам «Скорой помощи». В результате аварии из видимых повреждений мужчина получил царапины и ушибы.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России