/Происшествия/

Спасатели подняли из обрыва пострадавшего в ДТП автомобилиста

23 июня в 2 часа ночи в ЮРПСО МЧС России через диспетчерскую службу «112» поступило сообщение о том, что на автодороге Дагомыс - Солохаул водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел за  пределы трассы в глубокий обрыв.

По словам очевидца, из-за темноты не было видно, где автомобиль находится и сколько в нем человек, спуститься вниз самостоятельно не представлялось возможным.

Спасатели Южного РПСО выехали на место происшествия, обнаружили в овраге глубиной около 100 метров автомобиль и водителя, который находился рядом с транспортным средством. Сотрудники МЧС подняли 33-летнего сочинца из обрыва и передали врачам «Скорой помощи». В результате аварии из видимых повреждений мужчина получил царапины и ушибы.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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