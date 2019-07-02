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В Крымске местному жителю предъявлено обвинение в убийстве знакомого

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю 38-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 45-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, днем 21 июня 2019 года домой к фигуранту пришли четверо его знакомых, с которыми он стал употреблять алкогольные напитки. В ходе распития спиртного между мужчиной и его 45-летним гостем произошел конфликт на бытовой почве. Во время ссоры хозяин дома нанес оппоненту 1 удар ножом в область сердца. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате причиненного колото-резанного ранения. После произошедшего обвиняемый самостоятельно вызвал бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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