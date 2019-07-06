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Ночью спасатели вывели из леса заблудившихся туристов
Вечером 4 июля от оператора «112» в Южный РПСО поступило сообщение, что на слиянии рек Агура и Агурчик находятся парень с девушкой, которые не могут выйти из леса, фонарей у них с собой нет.
Спасатели выехали в указанный район на автомобиле повышенной проходимости, обнаружили в горно-лесной местности туристов из Нижневартовска и доставили их в город. Медицинская помощь не потребовалась.
Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России
Категория: Новости / Происшествия