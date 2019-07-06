Ночью спасатели вывели из леса заблудившихся туристов

/Происшествия/

Вечером 4 июля от оператора «112» в Южный РПСО поступило сообщение, что на слиянии рек Агура и Агурчик находятся парень с девушкой, которые не могут выйти из леса, фонарей у них с собой нет.

Спасатели выехали в указанный район на автомобиле повышенной проходимости, обнаружили в горно-лесной местности туристов из Нижневартовска и доставили их в город. Медицинская помощь не потребовалась.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России