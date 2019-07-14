У Мосгоризбиркома начались столкновения участников акции с полицией. Есть задержанные

/Происшествия/

У Мосгоризбиркома начались столкновения участников несогласованной акции за выдвижение независимых кандидатов в Мосгордуму с полицией.

Среди задержанных юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и политик Илья Яшин.

Еще один юрист ФБК Иван Жданов тоже задержан. Яшин сообщил, что с ним в автозаке также муниципальный депутат Юлия Галямина. Полиция задержала и корреспондента телеканала «Дождь» Алексея Коростелева, он рассказал, что с ним в автозаке 22 человека. Всех везут в ОВД «Хамовники».

Задержанные сообщили ОВД-Инфо о травмах. Полиция вытеснила протестующих и журналистов в Никитский переулок.

Источник: https://www.novayagazeta.ru/news/2019/07/14/153320-u-mosgorizbiroma-nachalis-stolknoveniya-uchastnikov-aktsii-s-politsiey-est-zaderzhannye?utm_source=push