В Геленджике погибло четыре человека, в том числе двое детей

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Сотрудники полиции устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Геленджике.

16 июля 2019 года около 23.40 в дежурную часть Отдела МВД России по городу Геленджику поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

Водитель автомобиля «Форд транзит» двигался со стороны поселка Джубга в сторону города Геленджика. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал с дороги и допустил столкновение с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погиб водитель иномарки, а также трое его пассажиров, среди которых две несовершеннолетние девочки.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Источник: Дежурный сотрудник ОИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю