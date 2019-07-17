Сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора вскрыли нарушения на бойне в Симферопольском районе Крыма

/Происшествия/

Во время совместной проверки Южного межрегионального управления Россельхознадзора и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Симферопольскому району на бойне в селе Дубки Симферопольского района обнаружены 25 коров, приобретённых у хозяев из Тбилисского и Тихорецкого районов Краснодарского края.

На поголовье были выписаны ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД), но номера в описи животных не соответствовали реальным. Пять голов из фактически неопознанных животных были уже забиты (1383,9 кг говядины). Также на предприятии находились четыре туши баранины (66,9 кг), на которые документы вообще отсутствовали.

В результате служебного взаимодействия крымских и краснодарских коллег было установлено что, действительно, животноводческие хозяйства региона намеревались продать стадо собственнику с полуострова. Однако поголовье оказалось в Крыму, хотя фактически сделка еще не состоялась.

С целью недопущения в оборот потенциально опасной продукции Управлением принято решение о помещении на ответственное хранение 1451,4 кг небезопасного мяса.

Госкомитет ветеринарии Крыма уведомлен о выявленном факте, живые животные поставлены на карантин до установления правоохранительными органами происхождения поголовья.

Необходимо отметить, что данный факт выявлен в ходе анализа ФГИС «Меркурий», когда специалисты Южного межрегионального управления обнаружили нестыковки в ВСД, выписанных государственным ветеринарным врачом, обслуживающим бойню в Крыму.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея