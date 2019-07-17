В окрестностях Геленджика пограничники выявили шестерых нарушителей правил пограничного режима

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Курортники вышли на морскую прогулку без документов.

Экипаж пограничного сторожевого катера осуществлял в черноморской акватории контроль за соблюдением правил пограничного режима, установленных в территориальном море РФ.

Оказалось, что на одном из осматриваемых маломерных плавсредств у пассажиров, находящихся на его борту, отсутствовали какие-либо документы.

Согласно существующим правилам, все лица, которые выходят в акваторию на маломерных судах (средствах) дальше 500 метров от берега, обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, либо копию страницы паспорта с установочными данными и его реквизитами.

За нарушение требований российского законодательства всех шестерых россиян привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.3 КоАП РФ.

Подробную информацию о правилах пограничного режима во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, а также порядке постановки судов и плавсредств на учет, можно получить в пограничных отделениях, расположенных вблизи мест отдыха граждан. Информацию о них доступна по телефонам:

- Служба в городе Сочи – 8(862)266-88-00;

- Служба в городе Новороссийск – 8(86133)71-02-78;

- Служба в городе Темрюке – 8(6148) 6-99-20;

- Служба в городе Ейске – 8(86132)2-06-04.

Приказ ФСБ России «Об утверждении Правил пограничного режима» находится в свободном доступе в интернет-версиях справочно-правовых систем «Гарант», «Консультант Плюс».

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю