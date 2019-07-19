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В Краснодаре организована проверка о падении малолетней девочки в открытый люк

Сегодня в средствах массовой информации опубликованы сведения о падении двухлетней девочки в открытый люк на улице Дзержинского. Как сообщается, ребенок не пострадал благодаря тому, что девочка смогла ухватиться за ветку, а потом мать помогла ей выбраться из люка.

Для установления изложенных обстоятельств по данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю организована доследственная проверка. Следователем также будут предприняты меры к установлению лиц, ответственных за техническое состояние данного люка. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/

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Категория: Новости / Происшествия

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