Спасатели извлекли из автомобиля пострадавшего в ДТП водителя

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В пятницу, 19 июля, спасатели Краснополянского ПСП выезжали на ликвидацию последствий ДТП, произошедшего по дороге в Красную Поляну.

В результате столкновения в тоннеле рядом с Чвижепсе двух легковых автомобилей пострадали два человека. Один из водителей был сразу передан врачам «Скорой помощи», водителя второго автомобиля зажало, в его извлечении требовалась помощь.

Спасатели ЮРПСО совместно с сотрудниками «Кубань-СПАС» деблокировали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента пострадавшего сочинца 1954 года рождения и передали его врачам.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России