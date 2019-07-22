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Полицейские Гулькевичского района устанавливают причины ДТП

22.07.2019 г. около 05:00 на 102-ом километре федеральной автодороги «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося в попутном направлении автомобиля ГАЗель (не пассажирская) и допустил с ним столкновение, после чего фургон опрокинулся набок, а легковой автомобиль съехал в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два пассажира иномарки – девушка 1994 года рождения и мужчина 1961 года рождения. В лечебное учреждение с места аварии доставили водителя и двух пассажиров Volkswagen, среди которых малолетний ребёнок.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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