Пожар в детском лагере в Хабаровском крае

/Происшествия/

Трое пострадавших при пожаре в лагере в Хабаровском крае детей находятся в коме. Состояние ещё одного оценивается как среднее, сообщил губернатор Сергей Фургал. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, на котором сушили одежду. Рассматриваются и другие версии. Пожар в детском палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошёл накануне. Сгорело 20 палаток из 26. Погибла девочка, которой сегодня должно было исполниться 11 лет. Власти Хабаровского края выплатят её семье миллион рублей.

В эфире радио Sputnik оперативные данные озвучила сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Наталья Шувалова.

«Организована круглосуточная горячая линия экстренной психологической помощи родителям детей и участников смены лагеря "Холдоми"", ? сказала Наталья Шувалова.

Сейчас на месте трагедии работают специалисты, рассказала Наталья Шувалова.

"В настоящий момент на место происшествия прибыла правительственная группа во главе с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, на месте работает врио начальника главного управления МЧС России Иван Колонтай, оперативная группа территориального управления МЧС России. В настоящее время на месте пожара проводятся следственные мероприятия совместно с представителями государственного пожарного надзора МЧС России, ведется обследование места происшествия, установление всех обстоятельств и опрос очевидцев. Специалисты испытательно-пожарной лаборатории соберут материалы для осуществления необходимых пожарно-технических экспертиз для установления причин возгорания", – сказала Наталья Шувалова.

За помощью специалистов можно обратиться по телефонам в Комсомольске-на-Амуре и поселке Солнечный – 8 (4217) 54-22-82, в Хабаровске – 8 (4212) 30-70-92. Детский телефон доверия Министерства образования края – 8-800-2000-122.

Родители могут обратиться за психологической помощью для детей очно в Комсомольске-на-Амуре по адресу: Проспект Октябрьский, д 26 корпус 2 и в Хабаровске: проезд Трамвайный 5а. Телефон для записи 8(4212) 30-74-70.

Как сообщили местные власти на заседании комиссии по ЧС в правительстве Хабаровского края, путевок в палаточный лагерь на ГЛК "Холдоми" было продано вдвое больше, чем могли вместить корпуса.

И.о. министра образования края Александр Король отметил, что на сайте организации, которая продавала путевки, сообщалось о проживании в спальных благоустроенных корпусах, информации о палаточном лагере не было.

По информации краевого правительства, детский оздоровительный лагерь "Холдоми" был оформлен на ООО "Экстрим-Сервис", принадлежащее Виталию Бурлакову – владельцу туркомплекса "Холдоми". Лагерь внесен в реестр краевых оздоровительных учреждений.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru