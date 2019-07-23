В Сочи следователи по Краснодарскому краю проводят проверку по факту противоправных действий матери в отношении малолетнего сына

/Происшествия/

Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по факту противоправных действий матери в отношении малолетнего сына, материалы которой по инициативе следственного управления по краю были переданы из органов внутренних дел в органы СК России по краю.

Напомним, что 22 июля 2019 года, в средствах массовой информации была опубликована видеозапись, на которой изображено, как женщина предлагает малолетнему ребенку сделать глоток из бутылки со спиртосодержащим напитком. В настоящее время уже установлена личность женщины, ею оказалась 33-летняя местная жительница, которая в ходе опроса подтвердила факт того, что она 20 июля 2019 года на улице Донской дала своему 2-летнему сыну попробовать спиртного напитка.

Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю продолжается проведение проверки, в ходе которой будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания малолетнего, в том числе имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться законные интересы малолетнего. Ход проверки находится на контроле у руководителя следственного управления СКР по краю. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: https://kuban.sledcom.ru