Полицейские Тихорецкого района разыскали без вести пропавшего 80-летнего пенсионера

/Происшествия/

В дежурную часть Отдела МВД России по Тихорецкому району обратилась местная жительница и сообщила, что накануне вечером ее 80-летний отец ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Женщина рассказала, что пожилой мужчина страдает провалами в памяти и подробно описала его приметы, одежду, в которую он был одет.

Оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Тихорецкому району лейтенант полиции Григорий Дергунов оповестил о случившемся местных жителей и организовал поиски.

Полицейские совместно с представителями казачества и военнослужащими начали обследование территории Тихорецкого района, где предположительно мог находиться пенсионер.

На второй день поисковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили похожего по приметам пожилого мужчину в лесополосе недалеко от аэродрома. Пенсионер был голоден и напуган.

Полицейские отвезли мужчину домой и передали дочери.Женщина сердечно поблагодарила сотрудников полиции и всех, кто принимал участие в поиске ее отца.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю