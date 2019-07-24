/Происшествия/

Полицейские Тихорецкого района разыскали без вести пропавшего 80-летнего пенсионера

В дежурную часть Отдела МВД России по Тихорецкому району обратилась местная жительница и сообщила, что накануне вечером ее 80-летний отец ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Женщина рассказала, что пожилой мужчина страдает провалами в памяти и подробно описала его приметы, одежду, в которую он был одет. 

Оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Тихорецкому району лейтенант полиции Григорий Дергунов оповестил о случившемся местных жителей и организовал поиски.
Полицейские совместно с представителями казачества и военнослужащими начали обследование территории Тихорецкого района, где предположительно мог находиться пенсионер.
На второй день поисковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили похожего по приметам пожилого мужчину в лесополосе недалеко от аэродрома. Пенсионер был голоден и напуган.
Полицейские отвезли мужчину домой и передали дочери.Женщина сердечно поблагодарила сотрудников полиции и всех, кто принимал участие в поиске ее отца. 

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Приняты меры к блокировке сайтов в сети Интернет и страниц в социальных сетях, содержащих экстремистские материалы и изображение нацистской символики

Итоги работы Краснодарской таможни в первом полугодии 2019 года

Браконьера из Темрюкского района осудили за незаконную добычу морских биоресурсов

По факту контрабанды наркотических средств краснодарские таможенники возбудили уголовное дело

Командующий войсками прибыл с проверкой в соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!