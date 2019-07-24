Браконьера из Темрюкского района осудили за незаконную добычу морских биоресурсов

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Пограничники задержали мужчину в Азовском море близ поселка Приморский минувшей весной, в период, когда в азовских лиманах Краснодарского края действовал запрет на любительское и спортивное рыболовство. Рыбак, добывал креветку и бычка. В результате браконьерского промысла с помощью «вентеря» (запрещенного орудия лова), он причинил морским биоресурсам ущерб более чем на 250 тысяч рублей.

В отношении 42-летнего местного жителя в краевом погрануправления был возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ. После проведения всех необходимых процессуальных оно было передано в Темрюкский районный суд, который в конце июня текущего года вынес обвинительный приговор и назначил гражданину наказание в виде 180 часов исправительных работ.

Стоит отметить, что ещё в рамках предварительного расследования по уголовному делу браконьер добровольно возместил всю сумму причиненного ущерба.

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю