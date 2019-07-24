Приняты меры к блокировке сайтов в сети Интернет и страниц в социальных сетях, содержащих экстремистские материалы и изображение нацистской символики

/Происшествия/

Прокуратура Брюховецкого района при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности выявила факты размещения экстремистских материалов на 12 страницах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые ранее были внесены федеральным органом государственной регистрации в федеральный список экстремистских материалов.

Кроме этого, выявлено 3 открытых для всех пользователей страниц одной из социальных сетей, на которых демонстрировалась нацистская атрибутика или символика, либо атрибутика или символика, сходная с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, что также относится к экстремистским материалам.

Предоставление возможности доступа к Интернет-сайтам, на которых содержится вышеуказанная информация, является ее распространением.

В целях исключения доступа граждан к сайтам, содержащим подобного рода информацию, прокурор Брюховецкого района обратился в Советский районный суд г. Краснодара с 15 административными исковыми заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решениями суда требования прокурора Брюховецкого района удовлетворены в полном объеме.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru