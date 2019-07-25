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В Краснодарском крае задержаны подозреваемые в разбойном нападении на ювелирный магазин

«Сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из Белгородской области во взаимодействии с пограничной службой ФСБ России задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин.

В торговую точку города Краснодара ворвались двое мужчин, лица которых были скрыты под масками. У одного из них был пневматический пистолет. Злоумышленники нанесли телесные повреждения охраннику, разбили витрины и похитили около 140 золотых изделий. Ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления могут быть причастны двое приезжих из города Хабаровска. Подозреваемые были объявлены в федеральный розыск. Вскоре одного из них сотрудники полиции задержали в городе Белгороде. Его сообщник вместе с похищенным имуществом был снят с поезда, следовавшего за рубеж. Судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Категория: Новости / Происшествия

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