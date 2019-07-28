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На несанкционированной акции в Москве задержаны более 1000 человек

На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом. Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Всего в несогласованном мероприятии в центре Москвы приняли участие порядка 3500 человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

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Категория: Новости / Происшествия

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