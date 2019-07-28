За вчерашний день помощь спасателей потребовалась трижды

/Происшествия/

Первый звонок в спасательный отряд поступил от женщины в 11 часов утра. Она сообщила, что на частный дом ее соседа, расположенный примерно в 5-ти километрах по лесной дороге от улицы Леселидзе (Хостинский район) упало дерево, придавив человека.

Добравшись до пострадавшего, спасатели ЮРПСО МЧС России обнаружили мужчину на втором этаже частного дома, под завалом. Упавший на дом дуб, проломил крышу частного строения. Используя бензопилы, спасатели распилили дерево, после чего, установив пневматические подушки, приступили к разбору завала. Освободив тело погибшего сочинца, его передали представителям следственных органов.

Второй выезд у спасателей был в 6 вечера. От диспетчера службы «112» оперативному дежурному ЮРПСО МЧС России поступило сообщение, что в результате ливневых дождей поднялся уровень реки Аше, подтопив мост, необходимо переправить людей на другой берег. Сотрудники Лазаревского подразделения ЮРПСО, прибыв на место, на лодке переправили двух человек в безопасное место.

Также вечером 25 июля спасатели выезжали в ущелье реки Восточная Хоста. По словам звонившего в отряд мужчины, в результате проливного дождя, вода в реке поднялась, и люди не могут самостоятельно выбраться на берег. Добравшись до пострадавших, спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали двух туристов – 24-летнего парня из г. Ростов-на-Дону и 28-летнего молодого человека из г. Москва.

Спасатели МЧС в очередной раз напоминают, что отправляясь на природу, необходимо обязательно сверять свои планы с метеосводкой того района, в который вы направляетесь. Так, если прогнозируются дожди, как следствие, будет подъем уровня рек, и отдыхать вблизи водных объектов опасно. Корректируя свой выезд на природу, исходя из погодных условий, Вы гарантируете себе хороший отдых без нежелательных последствий.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России