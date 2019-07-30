В Краснодаре возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции, изготовлении и сбыте поддельных документов, печатей, бланков

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На съемной квартире 38-летнего подозреваемого правоохранители изъяли печати, поддельные патенты, отрывные части бланков уведомлений о прибытии граждан, устройства для изготовления печатной продукции и деньги.

В производстве отделов дознания и следствия УМВД России городу Краснодару возбуждены уголовные дела в отношении 38-летнего иностранного гражданина по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции» и частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, печатей, бланков».

Участковые уполномоченные краснодарской полиции совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю на территории поселка Калинино краевого центра задержали мужчину, подозреваемого в изготовлении и реализации иностранным гражданам поддельных миграционных документов.

На съемной квартире злоумышленника правоохранители изъяли печати правоохранительных ведомств, поддельные патенты, отрывные части бланков уведомлений о прибытии граждан, технические устройства для изготовления печатной продукции, а также денежные средства, которые он получил за свои услуги.

Установлено, что печати подозреваемый заказал в феврале текущего года посредством сети Интернет в Москве. Изготовил и использовал поддельные документы на свое имя и троих иностранцев, с которыми он совместно проживал в квартире.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю