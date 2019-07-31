/Происшествия/

Сотрудники выявили на выезде из города автомобиль Лада Гранта, находящийся в розыске.

На законное требование сотрудника полиции об остановке водитель не отреагировал и увеличил скорость движения. Госавтоинспекторы Геленджика начали преследование правонарушителя.

Создавая угрозу жизни и здоровью граждан, злоумышленник неоднократно выезжал на полосу встречного движения, кроме того, допустил столкновение с преследуемым патрульным автомобилем. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» инспектор ДПС произвел 2 предупредительных выстрела в воздух и несколько прицельных выстрелов по колесам преследуемого транспортного средства из табельного оружия. В результате преследования ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления 38-летний приезжий из города Курган, находившийся за рулем автомобиля, был задержан.

За управление транспортным средством без соответствующих документов, невыполнение законного требования сотрудника полиции,невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием и нарушение ПДД, в отношении задержанного правоохранители составили 8 административных материалов.

При осмотре угнанной с территории Темрюкского района машины, на которой передвигался задержанный, полицейские обнаружили и изъяли колеса, похищенные ранее с автомобиля Лексус, принадлежащего местному жителю.

В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В ходе преследования правонарушитель получил незначительные ранения. В настоящее время он госпитализирован в городскую больницу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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