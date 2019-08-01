Внимание! Розыск!

/Происшествия/

Сотрудниками отдела полиции Центрального района разыскивается неустановленное лицо, которое 01.06.2019 года похитил дорожную сумку с личными вещами, которую заявитель оставил у входа в аптеку «Фитофарм» на улице Сипягина, 11Б .

Приметы мужчины: среднего роста, среднего телосложения, имеет искривление носа, сильно сутулится.

Просим всех, кто обладает информацией о данном гражданине и его месте нахождения незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 02, (с мобильного 102), 267-200, 8-937 -225-43-39.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску