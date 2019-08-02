В Северском районе по факту ДТП с участием трёх автомобилей возбуждено уголовное дело

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В дежурную часть Отдела МВД России по Северскому району около трёх часов ночи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе А-146. На место прибыли полицейские и сотрудники других экстренных служб.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с ВАЗ 2110 и Renault Logan.

В результате аварии, на месте от полученных травм скончались 56-летний водитель и 44-летняя пассажирка ВАЗа, несовершеннолетний пассажир 2010 года рождения был госпитализирован. Также с места аварии в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены 45-летний водитель и 7-летний пассажир Chevrolet, 40-летний водитель и два его пассажира 2000 и 1979 года рождения автомобиля Renault.

В настоящее время следствненным отделом ОМВД России по Северскому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю