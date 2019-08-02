ДТП на Ставрополье, есть жертвы и пострадавшие

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Автобус столкнулся с грузовиком на Ставрополье. По данным ГИБДД, в результате столкновения погибли 5 человек и еще 19 пострадали. По предварительным версии, виноват в аварии водитель грузовика. Он уснул за рулем и выехал на встречную полосу движения.

Смена системы оплаты труда дальнобойщиков могла бы снизить количество ДТП с грузовиками. Если водителям начнут платить не за километры, а за часы, то им не придется сидеть за рулем по 20 часов в сутки, рассказал председатель центрального совета межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов.

«У нас система оплаты труда по километрам. Чтобы заработать, дальнобойщикам надо носиться, как ужаленным. У водителей есть такое сленговое выражение: «Едут до тех пор, пока спички в глазах не лопнут». Как лопнули - останавливаешься. Дальнобойщики по 1000 километров в день проезжают при средней скорости в 50 километров в час. 18-20 часов за рулем - это норма для российских дальнобойщиков. Они все так ходят», - рассказал Александр Котов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/