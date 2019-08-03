В Москве проходит несанкционированный митинг

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В Москве проходит несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Участники намерены двигаться маршем по Бульварному кольцу. В ходе предыдущего несанкционированного мероприятия, состоявшегося 27 июля, полиция задержала за разные нарушения более 1 тыс. человек. Также возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, в рамках которого арестованы пять человек. RT ведёт текстовую трансляцию о новой несогласованной акции в столице.

Источник: https://russian.rt.com/russia/article/655584-moskva-nesankcionirovannyi-miting