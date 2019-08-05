В Анапе перед судом предстанет бывший врач реаниматолог-анестезиолог, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности малолетнему пациенту

/Происшествия/

Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего бывшего врача реаниматолога-анестезиолога МБУЗ «Детская городская больница города-курорта Анапа». Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности 8-летней пациентке вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ).

Установлено, что в ночь на 15 мая 2018 года в приемное отделение МБУЗ «Детская городская больница города-курорта Анапа» с диагнозом ОРЗ, гипертермический синдром, фебрильные судороги была доставлена малолетняя девочка. По версии следствия, врачом реаниматологом-анестезиологом был подтвержден ранее поставленный диагноз, и пациентка была переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии. Обвиняемый своевременно не диагностировал у малолетней перитонит и недооценил степень тяжести ее состояния. Допущенные врачом нарушения привели к гибели пациентки в лечебном учреждении. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей врачом состоит в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/