На Кубани освободившийся заключенный за ночь совершил 6 преступлений

/Происшествия/

Неоднократно судимого 37-летнего жителя Лабинского района Кубани заключили под стражу за совершение шести преступлений.

Как заявили в пресс-службе УВД по Сочи, в Лазаревском районе подозреваемый через незапертое окно похитил сумку гостьи курорта с мобильным телефоном, паспортом и деньгами, общая сумма ущерба превысила 80 тысяч рублей. Также он оказался причастен еще к трем квартирным кражам, грабежу и угону машины.

Его задержали в Туапсе и отправили под стражу. Преступник пояснил, что был освобожден из мест лишения свободы менее недели назад и все противоправные деяния совершил за одну ночь.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас ведется следствие. Часть похищенного имущества возвращена владельцам.

Источник: https://rg.ru