Незаконная ловля водных биологических ресурсов

/Происшествия/

В акватории Таганрогского залива в районе хутора Молчановка Щербиновского района Краснодарского края сотрудниками Пограничного управления осуществлено траление в местах возможной установки незаконных орудий лова.

В результате данных мероприятий вытралено 1250 метров сетей, в которых находилось более 1000 экземпляров тарани.

Водные биологические ресурсы в жизнеспособном состоянии выпущены в естественную среду обитания, предотвращенный ущерб составил более 500 тыс. руб.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю