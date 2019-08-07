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Незаконная ловля водных биологических ресурсов
В акватории Таганрогского залива в районе хутора Молчановка Щербиновского района Краснодарского края сотрудниками Пограничного управления осуществлено траление в местах возможной установки незаконных орудий лова.
В результате данных мероприятий вытралено 1250 метров сетей, в которых находилось более 1000 экземпляров тарани.
Водные биологические ресурсы в жизнеспособном состоянии выпущены в естественную среду обитания, предотвращенный ущерб составил более 500 тыс. руб.
Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю
Категория: Новости / Происшествия