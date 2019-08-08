В Новороссийске сотрудники полиции работают на месте ДТП с автобусом

/Происшествия/

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть УВМД России по городу Новороссийску около 22:00 . На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и руководство ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным водитель автобуса Hyundayне справился с управлением и допустил съезд в обрыв на 16 километре автодороги Новороссийск – Керчь. Предварительно в автобусе находилось 40 пассажиров.

В настоящее время на месте работают все оперативные службы региона.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю