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В Новороссийске сотрудники полиции работают на месте ДТП с автобусом

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть УВМД России по городу Новороссийску около 22:00 . На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и руководство ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным водитель автобуса Hyundayне справился с управлением и допустил съезд в обрыв на 16 километре автодороги Новороссийск – Керчь. Предварительно в автобусе находилось 40 пассажиров.

В настоящее время на месте работают все оперативные службы региона.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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