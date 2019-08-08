В Новороссийске на месте падения автобуса работает 56 спасателей

/Происшествия/

Как сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края, в настоящее время производится деблокирование людей из автобуса. Пострадавшие доставлены в Первую городскую больницу.

На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего задействовано 56 человек личного состава, 17 ед. техники, в том числе от МЧС России 7 человек личного состава, 2 ед. техники.

Количество пострадавших уточняется.

Администрацией муниципального образования развёрнут пункт временного размещения по адресу посёлок Нижнебаканский, улица Ленина.

Ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На базе ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа телефона «горячей линии» 8(861)268-64-40.