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В Новороссийске, Геленджике и Крымске тысячи людей без воды

Как сообщает пресс-служба новороссийского водоканла: начались работы по устранению крупной аварии на Троицком групповом водопроводе. 
В зоне отключения - Новороссийск, Геленджик и Крымск. Полностью прекращена подача холодной воды от ГУП КК "Кубаньводкомплекс" РЭУ ТГВ из-за аварийной ситуации. В зонах водоснабжения №1 и №3, а также в Алексино подача воды будет осуществляться в штатном режиме.


Подвоз воды будет организован спецтехникой МУП "Водоканал".  Заявки можно подать по телефонам аварийно-диспетчерской службы МУП "Водоканал": 30-98-60 и 30-98-61. Подача воды прекращена до полного устранения аварийной ситуации.

ГУП КК "Кубаньводкомплекс" приносит извинения за временные неудобства.

Ранее водоканал Новороссийска сообщил, что 12 августа в г. Новороссийск полностью прекращена подача холодной воды от ГУП КК "Кубаньводкомплекс" РЭУ ТГВ из-за аварийной ситуации на водоводе.

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Категория: Новости / Происшествия

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