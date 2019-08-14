Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли ввоз с Украины в Крым более 264 кг продукции животного происхождения

/Происшествия/

За прошедшую неделю государственные инспекторы отдела государственного ветеринарного контроля и надзора на Государственной границе Российской Федерации Южного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли ввоз в Крым с Украины 264,286 кг продукции животного происхождения и 8 голов непродуктивных животных и птицы.

Запрещённые к ввозу товары были выявлены в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего с территории сопредельного государства.

На основании норм и требований Положения «О едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза», утверждённого решением Комиссии Таможенного союза № 317 от 18.06.2010 г.; а также Указания Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ФС-ЕН-8/23539 от 25.12.2015 г, небезопасные товары были возвращены на территорию Украины.

За прошедшую неделю государственными инспекторами отдела в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Перекоп» и «Джанкой» были допущены к ввозу в Крым животные в количестве 120 голов.

С начала текущего года специалисты Управления выявили и вернули на Украину 5585 кг продуктов животного происхождения, животных и птицы в количестве 149 голов, а так же допущены к ввозу в Крым животные в количестве 2738 голов.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора