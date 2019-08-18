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Новороссийские полицейские пресекли незаконную продажу алкоголя

Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 200 литров пива.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по городу Новороссийску в рамках проведения комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2019» выявили факт реализации алкоголя 60-летней местной жительницей. Женщина осуществляла реализацию пива по цене 190 рублей   за 1 бутылку объемом 1,5 литра в магазине, находящемся на цокольном этаже многоэтажного дома, чем нарушила закон Краснодарского края от 04.06.2012 № 2497 – КЗ.

Из торговых точек полицейские изъяли 211 литров алкогольной продукции (7 пластиковых кег объемом по 30 литров).

В отношении нарушительницы полицейские составили административные протоколы по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции данной статьи, кроме изъятия предмета правонарушения, предусматривают максимальное наказание в виде выплаты административного штрафа.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Происшествия

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Новороссийские полицейские пресекли незаконную продажу алкоголя

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