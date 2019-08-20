Товары народного потребления в тайнике

/Происшествия/

В зону таможенного контроля таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской таможни со стороны России прибыл автомобиль ГАЗ 3110 под управлением гражданина России. Пассажирскую таможенную декларацию водитель не подавал, сведений о товарах, подлежащих таможенному декларированию, не заявлял.

В ходе осуществления таможенного контроля с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса было получено изображение, дающее основания полагать, что в автомобиле есть незадекларированный должным образом товар.

В результате таможенного досмотра во внутренних полостях дверей, под задними сидениями, а также в личных вещах и в технологических нишах, расположенных под обшивкой в районе задних стоп-сигналов, были обнаружены различные товары народного потребления в количестве 4024 единицы (губки для посуды, стельки для обуви, металлические винтовые крышки, точилки для ножей, терки для нарезки овощей, кипятильники, шариковые ручки, сумки для сменной обуви, тетради и др.)

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение товаров).

За 2019 год по результатам применения МИДК на таможенном посту МАПП Донецк Миллеровской таможни возбуждено 64 ДАП.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления