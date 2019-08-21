Спасатели помогли туристке с травмой руки

/Происшествия/

20 августа в 13.05 в спасательный отряд МЧС от диспетчера службы «112» поступило сообщение о том, что на тропе в районе водопада «Пасть Дракона» (пос. Красная Поляна) женщина получила травму руки, требуется помощь спасателей.

Прибыв на место, сотрудники Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России встретили пострадавшую с еще тремя членами группы на туристической тропе. Спасатели помогли им выйти из горно-лесной местности, пострадавшую туристку – женщину 1951 г.р. из города Ростов-на-Дону - сопроводили до машины Скорой помощи и передали врачам. По предварительному диагнозу, женщина в результате падения получила сильный ушиб руки.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России