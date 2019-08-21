Мэр Краснодара прокомментировал ночную перестрелку в центре города

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Глава города прокомментировал ситуацию с конфликтом, завершившимся перестрелкой.

Как сообщали «Кубанские новости», вечером 20 августа на ул. Ставропольской произошел конфликт между двумя компаниями мужчин, который закончился стрельбой. В результате ранение получил 27-летний уроженец Дагестана, он скончался в больнице.

- Случай, безусловно, вопиющий. Перестрелка в центре города, в результате которой погиб человек. Конечно, самое важное – как можно быстрее найти виновных. И не допустить развития конфликта. Сейчас идет общение с лидерами национальных общин, чтобы они со своей стороны оказали содействие в расследовании. От полиции и СК привлечено максимальное количество сотрудников, - сказал Евгений Первышов.

По данным мэрии Краснодара, следственные органы располагают информацией о подозреваемых. Идут оперативные действия, несколько человек задержаны.

По данным источника «Кубанских новостей» в оперативных службах региона, в розыск объявлены два родных брата - 28-летний Руслан Турашов и 25-летний Мурад Турашов, а также другие мужчины, личности которых правоохранителям еще предстоит установить. Полицейские не исключают, что объявленные в розыск мужчины вооружены.

Сотрудниками СК возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ) и убийства 27-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

Источник: https://kubnews.ru/