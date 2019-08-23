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В Новороссийске приезжему предъявлено обвинение в краже

Следственным отделом полиции Восточного района Управления МВД России по городу Новороссийску расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В полицию обратился представитель одного из городских предприятий с сообщением о пропаже альпинистского снаряжения. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий правоохранители опросили очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных на территории предприятия. Полицейским удалось установить личность предполагаемого злоумышленника и его местонахождение. 25–летнего жителя города Санкт-Петербурга, который ранее работал в организации, полицейские задержали в Ленинградской области.

В отделе полиции задержанный пояснил, что знал о том, где находилось альпинистское снаряжение и, воспользовавшись отсутствием рабочих на территории объекта, вывез похищенное. В дальнейшем он планировал использовать снаряжение в своих целях.

Часть похищенного имущества правоохранители изъяли и вернули на предприятие.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в инкриминируемом ему противоправном деянии.

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

На период предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Происшествия

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