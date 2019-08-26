Во время взрыва гранаты в жилом доме в Находке погибли два человека. Подробности

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Сотрудники сразу нескольких силовых ведомств отправились на место взрыва в жилом доме в Находке. Там погибло два человека, еще двоих с ранениями госпитализировали. По основной версии, взорвалась боевая граната, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Оба пострадавшие - мужчина и женщина - в реанимации. Готовят к операции. Состояние крайне тяжелое.

Взрыв прогремел в квартире №10 на первом этаже четырехэтажного жилого кирпичного дома по улице Заводская, 16.

В администрации Находки уточнили, что этот дом не газифицирован - в городе нет ни одного газифицированного дома. При этом, по имеющейся информации, взрыв не повлиял на конструкцию здания. Дому разрушение не грозит.

Правда, место происшествия сейчас оцеплено, специалисты пока не могут провести полную проверку.

В ЕДДС уточнили, что после взрыва коммунальные сети не пострадали, в доме есть электричество и вода.

Точно известно о двоих погибших, состояние еще двоих уточняется. На месте работают сотрудники МВД, ФСБ и Следкома. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, обстоятельства происшествия в Находке устанавливаются.

Источник: KP.RU