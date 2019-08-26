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"Спросил, что исполняют, а они с кулаками": в Геленджике казаки избили мужчину, который хотел с ними сфотографироваться

30-летний Константин Московский, сотрудник нефтяной компании в Геленджике, сейчас ходит по врачам и уже написал заявление в полицию. У парня подозрение на сотрясение мозга, перелом носа, многочисленные ушибы и ссадины и разбит подбородок.

А Константин всего лишь присел на лавочку в центре города и хотел сфотографироваться с двумя мужчина в казачьей форме.

- Я сел и спросил у них, можно ли сфотографироваться с ними, рассказывает Константин. - Они ответили, что при исполнении, и что их снимать нельзя. На что я спросил, при каком исполнение и что исполняют. Но им не понравился мой тон и они начали грубить, а потом и вовсе избили.

В этот день в Геленджике отмечали именины города. Людей в том сквере, где и случилась драка, было полно. Очевидцы и стали записывать потасовку на мобильники. По этим кадрам полиция города сейчас проводит проверку.

- Мужчина написал заявление, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени вреда, нанесенного его здоровью, - пояснили в УВД Геленджика. - Выясняются все обстоятельства случившегося.

Изъяты и записи с камер наружного видеонаблюдения. На них видно, как двое мужчин в казачьей форме набросились на парня и стали его бить. В Кубанском казачьем войске пока не комментируют ситуацию.Как стало известно, дело под свой контроль уже взял мэр Геленджика. Он пригласил пострадавшего к себе в кабинет, чтобы узнать, как все было на самом деле и нужна ли парню какая-либо помощь.

Источник: KP.RU

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Категория: Новости / Происшествия

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