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Спасатели помогли 35-летней сочинке

В субботу в 09.15 утра в Южный поисково-спасательный отряд от диспетчера службы «112» поступило сообщение о том, что в горно-лесной местности в районе села Раздольное (Хостинский район) женщина получила травму ноги, самостоятельно передвигаться дальше не может, требуется помощь спасателей.

Прибыв на место, сотрудники Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России оказали 35-летней сочинке доврачебную помощь  - наложили на поврежденную ногу вакуумную шину – и на носилках транспортировали женщину к машине Скорой помощи.

По предварительному диагнозу у пострадавшей перелом правого коленного сустава. Травму женщина получила, отправившись в лес за грибами.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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