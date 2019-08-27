В Анапе полицейские надругались над несовершеннолетней волейболисткой на пляже

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Правоохранители склонили участницу сборной России по пляжному волейболу к сексу, пообещав не заводить дело.

В Анапе двое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку на пляже. Силовики запугали участницу сборной России отделом по делам несовершеннолетних и вынудили вступить с ними в интимную связь. Происшествие случилось в поселке Витязево ночью 26 августа, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, спортсменка отдыхала на пляже с совершеннолетним другом, когда к ним подошли трое полицейских. Молодого человека правоохранители прогнали, а девушке пригрозили отделом по делам несовершеннолетних за якобы аморальное поведение.

Полицейские пообещали спортсменке не привлекать ее к административной ответственности, если она вступит с ними в интимную связь. Девушка согласилась, опасаясь за спортивную карьеру.

По информации федеральных СМИ, пострадавшая приехала на соревнования по пляжному волейболу из Московской области. О случившемся она рассказала тренеру, который и вызвал правоохранителей.

В отношении полицейских, надругавшихся над девушкой, завели уголовное дело по статье «Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера». Из органов их уже уволили.

Кроме того, в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что после происшествия в анапской полиции от исполнения служебных обязанностей отстранили начальника МВД России по городу Анапе. На сегодняшний день решается вопрос в отношении непосредственных руководителей злоумышленников.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/